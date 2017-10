сегодня



Обложка и трек лист нового альбома SUMMONING Napalm Records опубликовали обложку и трек-лист нового альбома SUMMONING, получившего название "With Doom We Come" и выходящего пятого января.



Трек-лист:



“Tar-Calion”

“Silvertine”

“Carcharoth”

“Herumor”

“Barrow-downs”

“Night Fell Behind”

“Mirklands”

“With Doom I Come”











+3 -0



( 1 )

просмотров: 187