24 окт 2017



Новая песня SUMMONING "With Doom I Come", новая песня SUMMONING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "With Doom We Come", выход которого намечен на пятое января.





