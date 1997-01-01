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*Summoning*



24 окт 2017 : 		 Новая песня SUMMONING

12 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома SUMMONING

3 окт 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SUMMONING

15 авг 2017 : 		 Новый альбом SUMMONING выйдет зимой

7 июн 2013 : 		 Новая песня SUMMONING

10 апр 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUMMONING

14 фев 2013 : 		 SUMMONING завершили запись

10 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома SUMMONING

4 янв 2013 : 		 Название нового альбома SUMMONING

21 фев 2012 : 		 SUMMONING готовят новый альбом

7 сен 2008 : 		 Готовится трибьют-альбом SUMMONING

21 авг 2006 : 		 SUMMONING сочиняют новый материал

13 фев 2006 : 		 Новый альбом SUMMONING в марте

21 окт 2005 : 		 Вести от SUMMONING

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|||| 24 окт 2017

Новая песня SUMMONING

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"With Doom I Come", новая песня SUMMONING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "With Doom We Come", выход которого намечен на пятое января.






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