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все новости группы
Summoning
12 окт 2017
:
Трейлер нового альбома SUMMONING
3 окт 2017
:
Обложка и трек лист нового альбома SUMMONING
15 авг 2017
:
Новый альбом SUMMONING выйдет зимой
7 июн 2013
:
Новая песня SUMMONING
10 апр 2013
:
Трейлер нового альбома SUMMONING
14 фев 2013
:
SUMMONING завершили запись
10 янв 2013
:
Обложка нового альбома SUMMONING
4 янв 2013
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Название нового альбома SUMMONING
21 фев 2012
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SUMMONING готовят новый альбом
7 сен 2008
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Новый альбом SUMMONING в марте
21 окт 2005
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Вести от SUMMONING
12 окт 2017
Трейлер нового альбома
SUMMONING
SUMMONING опубликовали трейлер к новому альбому "With Doom We Come", выход которого намечен на пятое января.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).