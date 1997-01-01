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*Summoning*



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15 авг 2017 : 		 Новый альбом SUMMONING выйдет зимой

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10 апр 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUMMONING

14 фев 2013 : 		 SUMMONING завершили запись

10 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома SUMMONING

4 янв 2013 : 		 Название нового альбома SUMMONING

21 фев 2012 : 		 SUMMONING готовят новый альбом

7 сен 2008 : 		 Готовится трибьют-альбом SUMMONING

21 авг 2006 : 		 SUMMONING сочиняют новый материал

13 фев 2006 : 		 Новый альбом SUMMONING в марте

21 окт 2005 : 		 Вести от SUMMONING

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|||| 16 дек 2017

Трейлер нового альбома SUMMONING

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SUMMONING опубликовали трейлер к новому альбому "With Doom We Come", выход которого намечен на пятое января.

SUMMONING Release Video Trailer #3 For With Doom We Come Album






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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Dominion
16 дек 2017, 20:25		Скорее бы официальный релиз

and3223r
16 дек 2017, 20:44		Да-да, скорее уже давайте. Любопытно аж, что на этот раз.

Stumme_worte
16 дек 2017, 22:28		Даже от тизеров мурахи по коже) ждууу)))

Orgik
17 дек 2017, 02:27		Крайне необычный альбом. Не в духе старых работ и от предыдущего отличается сильно.

nephilim2525
17 дек 2017, 02:57		Как по мне, альбом просто замечательный, и благо что он такой же, как и, например, три предыдущих, чего и требовалось. Orgik - "отличается сильно" это какие-то странные фантазии.

Oloir
17 дек 2017, 04:52		Ну он же правда совсем другой.
Две последние песни просто душеразрывающие.


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