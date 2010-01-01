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ROBERT PLANT о возможной записи с JIMMY PAGE В ходе недавнего визита на радиостанцию 91.9 WFPK вокалист LED ZEPPELIN Robert Plant ответил на вопрос о том, есть ли шансы, что он вновь запишет что-то вместе с Jimmy Page'ом:



«Без понятия. На самом деле мне такое даже не приходило в голову».



После того как ведущая шоу заметила, что LED ZEPPELIN «по-прежнему близки и дороги многим сердцам поклонников», Robert ответил:



«Мне тоже — и нет никого, кому дороже. Но я также не хочу оказать медвежью услугу».























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