26 янв 2018 : Jonathan Davis представил первое видео



26 янв 2018



JONATHAN DAVIS представил первое видео Вокалист KORN Jonathan Davis представил видео на песню "What It Is", которая вошла в саундтрек к фильму "American Satan".















