29 янв 2018



JONATHAN DAVIS объявил даты выступлений Вокалист KORN Jonathan Davis опубликовал даты первого сольного тура, стартующего в начале апреля и завершающегося в конце июня:



Apr. 06 - Portland, OR - Crystal Ballroom

Apr. 07 - Seattle, WA - Showbox

Apr. 09 - Vancouver, BC - Commodore

Apr. 10 - Spokane, WA - Knitting Factory

Apr. 12 - Sacramento, CA - Ace Of Spades

Apr. 13 - Los Angeles, CA - Belasco

Apr. 16 - San Diego, CA - House Of Blues

Apr. 18 - San Francisco, CA - Fillmore

Apr. 20 - Tempe, AZ - Ufest

Apr. 21 - Albuquerque, NM - Sunshine Theater

Apr. 22 - Denver, CO - Ogden Theater

Apr. 24 - Dallas, TX - Gas Monkey Live

Apr. 25 - Houston, TX - Warehouse Live

Apr. 26 - Oklahoma City, OK - Diamond Ballroom

May 01 - Kansas City, MO - Truman Theater

May 04 - Milwaukee, WI - The Rave

May 05 - Detroit, MI - The Majestic

May 06 - Chicago, IL - House Of Blues

May 08 - Cincinnati, OH - Bogarts

May 09 - Cleveland, OH - House Of Blues

May 11 - Portland, ME - Aura

May 12 - New York, NY - Irving Plaza

May 14 - Orlando, FL - The Plaza Live

May 15 - Atlanta, GA - Variety Playhouse

May 17 - Silver Spring, MD - Fillmore

May 18 - Boston, MA - House Of Blues

Jun. 01 - Nuremberg, DE - Rock Am Ring

Jun. 02 - Nurnberg, DE - Rock Im Park

Jun. 04 - Hamburg, DE - Gruenspan

Jun. 08 - Newbury, UK - Download Festival

Jun. 10 - Luxembourg, LU - Rockhal Club

Jun. 11 - Pratteln, CH - Z7

Jun. 13 - Prague, CZ - Prague Rocks

Jun. 14 - Nickelsdorf, AT - Nova Rock

Jun. 16 - Florence, IT - Firenze Rocks

Jun. 20 - Amsterdam, NL - Melkweg

Jun. 21 - Dessel, BE - Graspop Metal Meeting

Jun. 23 - Clisson, FR - Hellfest



Идеи для сольного альбома он начал собирать еще с 2007 года и писал и записывал все в дороге, сам исполнив партии гитар, клавиш и всего остального. Музыка была преимущественно записана вживую вдали от выверенного и невероятно дотошного студийного подхода KORN.















