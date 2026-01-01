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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 39
*Новое видео ANTHRAX 34
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Jonathan Davis

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21 июл 2026 : 		 JONATHAN DAVIS присоединился на сцене к YOSHIKI

23 апр 2025 : 		 JONATHAN DAVIS запустил коллекцию для животных

22 окт 2024 : 		 JONATHAN DAVIS записался с сыном

21 фев 2023 : 		 JONATHAN DAVIS в клипе KIM DRACULA

1 ноя 2022 : 		 JONATHAN DAVIS: «Животных люблю больше, чем людей»

7 окт 2022 : 		 JONATHAN DAVIS выпускает товары для животных

19 май 2022 : 		 JONATHAN DAVIS — о проблемах с христианами

18 мар 2022 : 		 JONATHAN DAVIS не оправился от последствий COVID-19

21 ноя 2021 : 		 JONATHAN DAVIS — о постковидной жизни

31 окт 2021 : 		 JONATHAN DAVIS сыграл негодяя

28 окт 2021 : 		 JONATHAN DAVIS показывает фигурку

14 сен 2021 : 		 JONATHAN DAVIS благодарит за поддержку

26 июл 2021 : 		 JONATHAN DAVIS исполняет хит PET SHOP BOYS

2 июл 2021 : 		 Выходит фигурка JONATHAN DAVIS

17 июн 2021 : 		 JONATHAN DAVIS записал песню для игры

3 окт 2020 : 		 JONATHAN DAVIS представил кантри-версию сингла

20 май 2020 : 		 JONATHAN DAVIS в новом видео L. Shankar

24 сен 2019 : 		 JONATHAN DAVIS об OZZY OSBOURNE

1 ноя 2018 : 		 Новое видео JONATHAN DAVIS

31 окт 2018 : 		 Видео с выступления JONATHAN DAVIS

27 авг 2018 : 		 JONATHAN DAVIS о смерти жены

20 авг 2018 : 		 Музыканты KORN о смерти жены JONATHAN'a DAVIS'a

19 авг 2018 : 		 Скончалась бывшая жена JONATHAN'a DAVIS'a

11 май 2018 : 		 Новая песня JONATHAN DAVIS

10 апр 2018 : 		 JONATHAN DAVIS открыл тур

1 апр 2018 : 		 Новое видео JONATHAN DAVIS
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JONATHAN DAVIS присоединился на сцене к YOSHIKI



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JONATHAN DAVIS присоединился на сцене к YOSHIKI в рамках выступления в Walt Disney Concert Hall, Los Angeles и исполнил композицию "Freak On A Leash". Это случилось в первый из двух запланированных шоу "Yoshiki Classical 2026 In Los Angeles".




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