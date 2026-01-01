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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Новое видео AMON AMARTH
43
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
40
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Новое видео AMON AMARTH
43
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
40
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
39
Новое видео ANTHRAX
34
все новости группы
Jonathan Davis
США
Alternative Rock
-
Facebook:
https://www.facebook.com/TheRealJonathanDavis/
21 июл 2026
:
JONATHAN DAVIS присоединился на сцене к YOSHIKI
23 апр 2025
:
JONATHAN DAVIS запустил коллекцию для животных
22 окт 2024
:
JONATHAN DAVIS записался с сыном
21 фев 2023
:
JONATHAN DAVIS в клипе KIM DRACULA
1 ноя 2022
:
JONATHAN DAVIS: «Животных люблю больше, чем людей»
7 окт 2022
:
JONATHAN DAVIS выпускает товары для животных
19 май 2022
:
JONATHAN DAVIS — о проблемах с христианами
18 мар 2022
:
JONATHAN DAVIS не оправился от последствий COVID-19
21 ноя 2021
:
JONATHAN DAVIS — о постковидной жизни
31 окт 2021
:
JONATHAN DAVIS сыграл негодяя
28 окт 2021
:
JONATHAN DAVIS показывает фигурку
14 сен 2021
:
JONATHAN DAVIS благодарит за поддержку
26 июл 2021
:
JONATHAN DAVIS исполняет хит PET SHOP BOYS
2 июл 2021
:
Выходит фигурка JONATHAN DAVIS
17 июн 2021
:
JONATHAN DAVIS записал песню для игры
3 окт 2020
:
JONATHAN DAVIS представил кантри-версию сингла
20 май 2020
:
JONATHAN DAVIS в новом видео L. Shankar
24 сен 2019
:
JONATHAN DAVIS об OZZY OSBOURNE
1 ноя 2018
:
Новое видео JONATHAN DAVIS
31 окт 2018
:
Видео с выступления JONATHAN DAVIS
27 авг 2018
:
JONATHAN DAVIS о смерти жены
20 авг 2018
:
Музыканты KORN о смерти жены JONATHAN'a DAVIS'a
19 авг 2018
:
Скончалась бывшая жена JONATHAN'a DAVIS'a
11 май 2018
:
Новая песня JONATHAN DAVIS
10 апр 2018
:
JONATHAN DAVIS открыл тур
1 апр 2018
:
Новое видео JONATHAN DAVIS
20 мар 2018
:
Обложка и трек-лист нового альбома JONATHAN DAVIS
29 янв 2018
:
Jonathan Davis объявил даты выступлений
26 янв 2018
:
Jonathan Davis представил первое видео
сегодня
JONATHAN DAVIS присоединился на сцене к YOSHIKI
JONATHAN DAVIS присоединился на сцене к YOSHIKI в рамках выступления в Walt Disney Concert Hall, Los Angeles и исполнил композицию "Freak On A Leash". Это случилось в первый из двух запланированных шоу "Yoshiki Classical 2026 In Los Angeles".
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Сообщений нет