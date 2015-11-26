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Новый ЕР CONCEPTION доступен для прослушивания



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Возобновившие активность CONCEPTION, в состав которых входит бывший вокалист KAMELOT Roy Khan, выпустили новый ЕР "My Dark Symphony", который доступен для прослушивания ниже.

"My Dark Symphony":

01. Re:Conception

02. Grand Again

03. Into The Wild

04. Quite Alright

05. The Moment

06. My Dark Symphony



CONCEPTION Feat. Former KAMELOT Singer ROY KHAN: Listen To Entire 'My Dark Symphony' EP
















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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Privateer


25 ноя 2018, 01:50		Слушается как что то между Ghost Opera и Poetry, только без камелотовского долбилова.

Неплохо, приятно что Хан вернулся. Жаль правда что гитары почти нет.

dmitriy_09_79


25 ноя 2018, 04:12		Согласен практически со всем, что написано в предыдущем комментарии, мне тоже не хватает гитары, понятно, что фламенко подобных гитар как на первом альбоме скорее всего не будет, но все же. В общем они продолжили на том месте на котором закончился Flow и дальше видимо будут двигаться в данном направлении, что все же несколько удручает.


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