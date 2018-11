сегодня



Новый ЕР CONCEPTION доступен для прослушивания



Возобновившие активность CONCEPTION, в состав которых входит бывший вокалист KAMELOT Roy Khan, выпустили новый ЕР "My Dark Symphony", который доступен для прослушивания ниже.



"My Dark Symphony":



01. Re:Conception



02. Grand Again



03. Into The Wild



04. Quite Alright



05. The Moment



06. My Dark Symphony







































