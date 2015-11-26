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Новый ЕР CONCEPTION доступен для прослушивания
Возобновившие активность CONCEPTION, в состав которых входит бывший вокалист KAMELOT Roy Khan, выпустили новый ЕР "My Dark Symphony", который доступен для прослушивания ниже.
"My Dark Symphony":
01. Re:Conception
02. Grand Again
03. Into The Wild
04. Quite Alright
05. The Moment
06. My Dark Symphony
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Privateer
Неплохо, приятно что Хан вернулся. Жаль правда что гитары почти нет.
dmitriy_09_79
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