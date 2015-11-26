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Conception

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|||| 16 янв 2019

CONCEPTION объявили даты выступлений



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Группа CONCEPTION, которая вернулась к активной деятельности вместе с Roy Khan'ом, большинству известным по работе с KAMELOT, объявила даты первых вступлений: 26 и 27 апреля она выступит в родном Йёвике.



CONCEPTION Feat. Former KAMELOT Singer ROY KHAN: First Two Shows In Over A Decade Scheduled For April
















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