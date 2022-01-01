12 май 2022



Вокалист CONCEPTION: «Мы не религиозная группа»



Roy Khan в рамках недавней беседы ответил на вопрос, повлияла ли его вера на тексты последних песен группы:



«CONCEPTION — не религиозная группа в любом смысле этого слова. Но мы допускаем... То есть в паре текстов есть кое-что, они вполне христианские в том смысле, что я использовал Библию и свою собственную историю, чтобы что-то донести. Но там нет прямой ссылки на христианство как таковое. Но для меня лично было бы неловко не написать ни о чём, что произошло, поскольку это было довольно важным событием, по крайней мере, для меня и моих поклонников».







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