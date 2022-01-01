Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новое видео KREATOR 13
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 13
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 11
*Новая песня SOULFLY 9
*Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
[= ||| все новости группы



*

Conception

*



12 май 2022 : 		 Вокалист CONCEPTION: «Мы не религиозная группа»

25 апр 2022 : 		 Новое видео CONCEPTION

9 фев 2022 : 		 Новая песня CONCEPTION

12 окт 2021 : 		 Новое видео CONCEPTION

25 июл 2021 : 		 Концертное видео CONCEPTION

10 июн 2021 : 		 CONCEPTION выпустят делюкс-версию

28 май 2021 : 		 Новое видео CONCEPTION

4 сен 2020 : 		 Гитарист KAMELOT — о возвращении CONCEPTION

23 июн 2020 : 		 Новое видео CONCEPTION

13 апр 2020 : 		 Бывший вокалист KAMELOT исполняет композицию SECRET GARDEN

21 мар 2020 : 		 Новая песня CONCEPTION

6 мар 2020 : 		 Видео с текстом от CONCEPTION

5 мар 2020 : 		 Семплы новых песен CONCEPTION

29 апр 2019 : 		 Видео с выступления CONCEPTION

16 янв 2019 : 		 CONCEPTION объявили даты выступлений

25 ноя 2018 : 		 Новый ЕР CONCEPTION доступен для прослушивания

7 ноя 2018 : 		 Новый сингл CONCEPTION

1 май 2018 : 		 ROY KHAN возвращается с CONCEPTION
| - |

|||| 12 май 2022

Вокалист CONCEPTION: «Мы не религиозная группа»



zoom
Roy Khan в рамках недавней беседы ответил на вопрос, повлияла ли его вера на тексты последних песен группы:

«CONCEPTION — не религиозная группа в любом смысле этого слова. Но мы допускаем... То есть в паре текстов есть кое-что, они вполне христианские в том смысле, что я использовал Библию и свою собственную историю, чтобы что-то донести. Но там нет прямой ссылки на христианство как таковое. Но для меня лично было бы неловко не написать ни о чём, что произошло, поскольку это было довольно важным событием, по крайней мере, для меня и моих поклонников».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом