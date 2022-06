сегодня



Видео с выступления CONCEPTION



Видео с выступления CONCEPTION, которое состоялось в рамках ProgPower USA 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Grand Again"

"A Virtual Lovestory"

"Waywardly Broken"

"No Rewind"

"The Mansion"

"A Million Gods"

"Quite Alright"

"Silent Crying"

"Sundance"

"Gethsemane"

"Feather Moves"

"By the Blues"

"She Dragoon"



Бис:

"My Dark Symphony"

"Roll the Fire"







просмотров: 123