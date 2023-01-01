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*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Conception

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16 янв 2019 : 		 CONCEPTION объявили даты выступлений

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1 май 2018 : 		 ROY KHAN возвращается с CONCEPTION
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Вокалист CONCEPTION — о сольном релизе



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Roy Khan в недавней беседе обсудил шансы того, что он выпустит какой-то сольный релиз:

«Я все ещё не до конца уверен, что получится. Но всё начинает вырисовываться. И я выпущу кое-что — надеюсь, уже в этом году — из того, что уже записано.

Первая часть, которую я собираюсь выпустить, будет серией каверов на песни, тема которых — "мой первый". Так что я собираюсь сделать каверы на первую песню, которую я услышал; первую норвежскую песню, которую я услышал; первую мюзикл-песню, которую я сделал; первую христианскую песню, которую я сделал; первую песню, которую я когда-либо спел в микрофон. Так что это будет темой первого раунда стриминговых концертов. Но у меня также есть целая куча песен — оригинальных композиций.

Когда ты работаешь в такой группе, как CONCEPTION или KAMELOT, по крайней мере, у тебя есть ещё один или два человека, которых ты можешь привлечь, чтобы опереться на них, когда дело касается выполнения всей работы, потому что работы во время создания альбома очень много. Если я работаю один и должен делать всё сам или платить людям, чтобы они делали это за меня, это немного обременительно. Поэтому я не решаюсь даже начать этот процесс. Но песни уже есть. И мне просто нужно вдохновение, чтобы выпустить их».




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