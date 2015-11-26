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Гитарист KAMELOT — о возвращении CONCEPTION



В рамках беседы с гитаристом KAMELOT Thomas'ом Youngblood'ом у него спросили, слышал ли он новую работу CONCEPTION, на что но ответил:



«Я слышал её, и мы несколько раз общались, потому что по-прежнему работаем по бэк-каталогу KAMELOT. Я никогда не говорил с ним о том, почему он решил покинуть группу, но я принял это. Когда я вспоминаю... Как я уже как-то говорил раньше, время — твой наиболее ценный актив. Если ты несчастлив в том, что ты делаешь, то умным шагом будет сделать шаг в сторону, и, может, сделать что-то иначе. Всё отлично. Я был их фанатом ещё с первых пластинок, и вот одна из причин, откуда я знал о Roy'е, и я очень рад, что он, Tore (Østby) и другие вернулись с новой музыкой. Это великолепно!»







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