Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 233
*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 45
*Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возра... 34
*Новая песня CARCASS 27
*Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные... 26
[= ||| все новости группы



*

Conception

*
| - |

|||| сегодня

Гитарист KAMELOT — о возвращении CONCEPTION



*
zoom
*
* *
В рамках беседы с гитаристом KAMELOT Thomas'ом Youngblood'ом у него спросили, слышал ли он новую работу CONCEPTION, на что но ответил:

«Я слышал её, и мы несколько раз общались, потому что по-прежнему работаем по бэк-каталогу KAMELOT. Я никогда не говорил с ним о том, почему он решил покинуть группу, но я принял это. Когда я вспоминаю... Как я уже как-то говорил раньше, время — твой наиболее ценный актив. Если ты несчастлив в том, что ты делаешь, то умным шагом будет сделать шаг в сторону, и, может, сделать что-то иначе. Всё отлично. Я был их фанатом ещё с первых пластинок, и вот одна из причин, откуда я знал о Roy'е, и я очень рад, что он, Tore (Østby) и другие вернулись с новой музыкой. Это великолепно!»

Exclusive: KAMELOT Guitarist THOMAS YOUNGBLOOD On Former Vocalist ROY KHAN's Return With CONCEPTION -



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


4 сен 2020, 12:45		Жаль, Ингару не дают хоть местами покричать )


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 378

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом