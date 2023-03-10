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*Новое видео METALLICA 77
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 30
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Conception

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25 июл 2021 : 		 Концертное видео CONCEPTION

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5 мар 2020 : 		 Семплы новых песен CONCEPTION

29 апр 2019 : 		 Видео с выступления CONCEPTION

16 янв 2019 : 		 CONCEPTION объявили даты выступлений

25 ноя 2018 : 		 Новый ЕР CONCEPTION доступен для прослушивания

7 ноя 2018 : 		 Новый сингл CONCEPTION

1 май 2018 : 		 ROY KHAN возвращается с CONCEPTION
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Новое видео CONCEPTION



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"Monument In Time", новое видео группы CONCEPTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из делюкс-версии альбома "State Of Deception", выходящего десятого марта.

CONCEPTION Feat. Former KAMELOT Vocalist ROY KHAN To Release Limited Edition State Of Deception Deluxe Box Set This Friday;




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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10 мар 2023
A
Alisher
Неплохо, но без откровений. Типичный поздний Conception

просмотров: 181

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