Новое видео CONCEPTION



"No Rewind", новое видео группы CONCEPTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "State Of Deception", выпущенного третьего апреля.



Трек-лист:



01. In Deception



02. Of Raven And Pigs



03. Waywardly Broken



04. No Rewind



05. The Mansion (featuring Elize Ryd)



06. By The Blues



07. Anybody Out There



08. She Dragoon



09. Feather Moves (remastered)













