Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков 81
*Новое видео RAMMSTEIN 47
*Обложка и трек-лист нового альбома RAMMSTEIN 47
*Гитарист CYNIC выпустит трилогию 46
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 26
[= ||| все новости группы



*

Conception

*
| - |
|||| сегодня

Видео с выступления CONCEPTION



*
zoom
*
* *
Вернувшиеся к активной деятельности норвежские прог-металлисты CONCEPTION, в составе которых находится вокалист KAMELOT Roy Khan, выступили 26 и 27 апреля в родном для группы городе Йёвике.

Коллектив исполнил песни из своего нового ЕР "My Dark Symphony" и классических альбомов.

Фэн-видео доступно для просмотра ниже, а сет-лист был следующим:

01. Re:Conception (intro)
02. Grand Again (live debut)
03. Into The Wild (live debut)
04. Angel (Come Walk With Me)
05. A Virtual Lovestory
06. In Your Multitude
07. Quite Alright (live debut)
08. A Million Gods
09. Feather Moves (live debut)
10. Gethsemane
11. And I Close My Eyes
12. Cry
13. Reach Out
14. Parallel Minds
15. Cardinal Sin
16. My Dark Symphony (live debut)
17. Roll The Fire



CONCEPTION Feat. Former KAMELOT Singer ROY KHAN: Video Of First Comeback Concert










Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 342

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом