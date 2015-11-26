Видео с выступления CONCEPTION

Вернувшиеся к активной деятельности норвежские прог-металлисты CONCEPTION, в составе которых находится вокалист KAMELOT Roy Khan, выступили 26 и 27 апреля в родном для группы городе Йёвике.
Коллектив исполнил песни из своего нового ЕР "My Dark Symphony" и классических альбомов.
Фэн-видео доступно для просмотра ниже, а сет-лист был следующим:
01. Re:Conception (intro)
02. Grand Again (live debut)
03. Into The Wild (live debut)
04. Angel (Come Walk With Me)
05. A Virtual Lovestory
06. In Your Multitude
07. Quite Alright (live debut)
08. A Million Gods
09. Feather Moves (live debut)
10. Gethsemane
11. And I Close My Eyes
12. Cry
13. Reach Out
14. Parallel Minds
15. Cardinal Sin
16. My Dark Symphony (live debut)
17. Roll The Fire
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