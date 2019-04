сегодня



Видео с выступления CONCEPTION



Вернувшиеся к активной деятельности норвежские прог-металлисты CONCEPTION, в составе которых находится вокалист KAMELOT Roy Khan, выступили 26 и 27 апреля в родном для группы городе Йёвике.



Коллектив исполнил песни из своего нового ЕР "My Dark Symphony" и классических альбомов.



Фэн-видео доступно для просмотра ниже, а сет-лист был следующим:



01. Re:Conception (intro)

02. Grand Again (live debut)

03. Into The Wild (live debut)

04. Angel (Come Walk With Me)

05. A Virtual Lovestory

06. In Your Multitude

07. Quite Alright (live debut)

08. A Million Gods

09. Feather Moves (live debut)

10. Gethsemane

11. And I Close My Eyes

12. Cry

13. Reach Out

14. Parallel Minds

15. Cardinal Sin

16. My Dark Symphony (live debut)

17. Roll The Fire



























