25 апр 2022



Новое видео CONCEPTION



"Silent Crying 2.0", новое видео CONCEPTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из делюкс-версии альбома "State of Deception":



CD1:



In Deception / 02. Of Raven And Pigs / 03. Waywardly Broken / 04. No Rewind / 05. The Mansion (featuring Elize Ryd) /06. By The Blues / 07. Anybody Out There / 08. She Dragoon / 09. Feather Moves (remastered)

CD2:



Roll The Fire 2.0 / 02. Silent Crying 2.0 / 03. Monument In Time / 04. Your Own Lullaby (For Matilda) / 05. Cry (live) / 06. Gethsemane (live) / 07. A Virtual Lovestory (live) / 08. Reach Out (live) / 09. A Million Gods (live) / 10. Flow (live) / 11. Roll The Fire (original demo)



CD3:

Instrumental versions of tracks featured on CD1 https://conceptionmusic.com/







