30 ноя 2018



HATE начнут запись в декабре



HATE планируют в декабре отправится в студию для записи нового материала. Диск, имеющий рабочее название "Salve Ignis", запланирован к выпуску летом 2019 года на Metal Blade Records.











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