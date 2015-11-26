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Hate

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30 ноя 2018 : 		 HATE начнут запись в декабре

19 июл 2018 : 		 HATE подписали контракт с METAL BLADE RECORDS

30 май 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

16 май 2017 : 		 Обучающее видео от HATE

5 май 2017 : 		 Новая песня HATE

28 апр 2017 : 		 Новое видео HATE

8 мар 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

15 фев 2017 : 		 Новый альбом HATE выйдет в мае

13 май 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

28 янв 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

9 янв 2015 : 		 Новое видео HATE

22 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома HATE

20 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATE

27 июн 2014 : 		 Новый альбом HATE выйдет в ноябре

25 мар 2014 : 		 HATE нашли барабанщика

26 апр 2013 : 		 HATE приняли решение продолжать деятельность

14 апр 2013 : 		 Басист HATE умер от естественных причин

8 апр 2013 : 		 Видео с выступления HATE

6 апр 2013 : 		 Басист HATE найден мертвым

15 мар 2013 : 		 Новое видео HATE

17 янв 2013 : 		 Тизер нового альбома HATE

14 янв 2013 : 		 Новая песня HATE

21 дек 2012 : 		 Тизер нового альбома HATE

20 ноя 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATE

5 окт 2012 : 		 HATE завершили работу над альбомом

7 июл 2012 : 		 HATE приступили к записи нового альбома
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|||| 30 ноя 2018

HATE начнут запись в декабре



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HATE планируют в декабре отправится в студию для записи нового материала. Диск, имеющий рабочее название "Salve Ignis", запланирован к выпуску летом 2019 года на Metal Blade Records.

Poland's HATE Prepare To Enter The Studio; Salve Ignis Album Due In Summer 2019




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