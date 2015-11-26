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Hate

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14 окт 2021 : 		 Новый альбом HATE доступен для прослушивания

20 сен 2021 : 		 Новоре видео HATE

20 авг 2021 : 		 Новое видео HATE

28 дек 2020 : 		 HATE пишут новый альбом

27 июл 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

12 июн 2020 : 		 HATE нашли барабанщика

24 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

10 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

17 июн 2019 : 		 Новый альбом HATE доступен для прослушивания

22 май 2019 : 		 Новый сингл HATE

14 май 2019 : 		 Новое видео HATE

29 апр 2019 : 		 Новый альбом HATE выйдет летом

30 ноя 2018 : 		 HATE начнут запись в декабре

19 июл 2018 : 		 HATE подписали контракт с METAL BLADE RECORDS

30 май 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

16 май 2017 : 		 Обучающее видео от HATE

5 май 2017 : 		 Новая песня HATE

28 апр 2017 : 		 Новое видео HATE

8 мар 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

15 фев 2017 : 		 Новый альбом HATE выйдет в мае

13 май 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

28 янв 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

9 янв 2015 : 		 Новое видео HATE

22 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома HATE

20 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATE

27 июн 2014 : 		 Новый альбом HATE выйдет в ноябре
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|||| 14 окт 2021

Новый альбом HATE доступен для прослушивания



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"Rugia", новый альбом группы HATE, доступен для прослушивания ниже. Он выходит 15 октября на Metal Blade Records в следующих вариантах:

- digipak-CD
- 180g black vinyl (EU exclusive)
- white / black burst vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)
- red / black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)
- blood splatter vinyl (EMP exclusive - limited to 200 copies)
- silver / black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)
- silver / black marbled vinyl (US exclusive)

Трек-лист:

"Rugia"
"The Wolf Queen"
"Exiles Of Pantheon"
"Saturnus"
"Awakening The Gods Within"
"Resurgence"
"Velesian Guard"
"Sun Of Extinction"
"Sacred Dnieper"

HATE - Entire Rugia Album Available For Streaming Today Ahead Of Official Release



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