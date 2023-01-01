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Новости
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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 94
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 32
*Не упусти кассету METALLICA! 19
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Hate

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15 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HATE

8 мар 2022 : 		 Демонстрационное видео от HATE

4 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео HATE

20 окт 2021 : 		 Новое видео HATE

14 окт 2021 : 		 Новый альбом HATE доступен для прослушивания

20 сен 2021 : 		 Новоре видео HATE

20 авг 2021 : 		 Новое видео HATE

28 дек 2020 : 		 HATE пишут новый альбом

27 июл 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

12 июн 2020 : 		 HATE нашли барабанщика

24 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

10 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

17 июн 2019 : 		 Новый альбом HATE доступен для прослушивания

22 май 2019 : 		 Новый сингл HATE

14 май 2019 : 		 Новое видео HATE

29 апр 2019 : 		 Новый альбом HATE выйдет летом

30 ноя 2018 : 		 HATE начнут запись в декабре

19 июл 2018 : 		 HATE подписали контракт с METAL BLADE RECORDS

30 май 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

16 май 2017 : 		 Обучающее видео от HATE

5 май 2017 : 		 Новая песня HATE

28 апр 2017 : 		 Новое видео HATE

8 мар 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

15 фев 2017 : 		 Новый альбом HATE выйдет в мае

13 май 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

28 янв 2015 : 		 Видео с текстом от HATE
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|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления HATE



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Профессиональное видео с выступления HATE, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

HATE Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Released




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