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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 33
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
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Hate

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Новое видео HATE



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HATE выпустят новую работу, получившую название Bellum Regiis, второго мая на Metal Blade Records. Продюсером материала выступал David Castillo (Candlemass, Carcass, Dark Tranquillity, Katatonia):

“Bellum Regiis”
“Iphigenia”
“The Vanguard”
“A Ghost Of Lost Delight”
“Rite Of Triglav”
“Perun Rising”
“Alfa Inferi Goddess Of War”
“Prophet Of Arkhen”
“Ageless Harp Of Devilry”

Видео к “Iphigenia” доступно ниже.




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