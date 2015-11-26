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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 169

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 134
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
*Новое видео DEXCORE 25
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Hate

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4 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео HATE

20 окт 2021 : 		 Новое видео HATE

14 окт 2021 : 		 Новый альбом HATE доступен для прослушивания

20 сен 2021 : 		 Новоре видео HATE

20 авг 2021 : 		 Новое видео HATE

28 дек 2020 : 		 HATE пишут новый альбом

27 июл 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

12 июн 2020 : 		 HATE нашли барабанщика

24 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

10 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

17 июн 2019 : 		 Новый альбом HATE доступен для прослушивания

22 май 2019 : 		 Новый сингл HATE

14 май 2019 : 		 Новое видео HATE

29 апр 2019 : 		 Новый альбом HATE выйдет летом

30 ноя 2018 : 		 HATE начнут запись в декабре

19 июл 2018 : 		 HATE подписали контракт с METAL BLADE RECORDS

30 май 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

16 май 2017 : 		 Обучающее видео от HATE

5 май 2017 : 		 Новая песня HATE

28 апр 2017 : 		 Новое видео HATE

8 мар 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

15 фев 2017 : 		 Новый альбом HATE выйдет в мае

13 май 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

28 янв 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

9 янв 2015 : 		 Новое видео HATE

22 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома HATE
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Демонстрационное видео HATE



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HATE опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "The Wolf Queen", вошедшей в альбом Rugia.

HATE Release Guitar Playthrough Video For "The Wolf Queen"



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Old Nothing


4 янв 2022, 16:40		апасные

Toney Moon


4 янв 2022, 17:05		НАТЕ уже нет, как нет и Славы Задерия. Не ведитесь на подделку.


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