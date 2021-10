сегодня



Новое видео HATE



"Exiles Of Pantheon", новое видео группы HATE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rugia", доступного на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- white / black burst vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- red / black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- blood splatter vinyl (EMP exclusive - limited to 200 copies)

- silver / black splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- silver / black marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Rugia"

"The Wolf Queen"

"Exiles Of Pantheon"

"Saturnus"

"Awakening The Gods Within"

"Resurgence"

"Velesian Guard"

"Sun Of Extinction"

"Sacred Dnieper"







