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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 16
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
[= ||| все новости группы



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Hate

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8 мар 2022 : 		 Демонстрационное видео от HATE

4 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео HATE

20 окт 2021 : 		 Новое видео HATE

14 окт 2021 : 		 Новый альбом HATE доступен для прослушивания

20 сен 2021 : 		 Новоре видео HATE

20 авг 2021 : 		 Новое видео HATE

28 дек 2020 : 		 HATE пишут новый альбом

27 июл 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

12 июн 2020 : 		 HATE нашли барабанщика

24 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

10 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

17 июн 2019 : 		 Новый альбом HATE доступен для прослушивания

22 май 2019 : 		 Новый сингл HATE

14 май 2019 : 		 Новое видео HATE

29 апр 2019 : 		 Новый альбом HATE выйдет летом

30 ноя 2018 : 		 HATE начнут запись в декабре

19 июл 2018 : 		 HATE подписали контракт с METAL BLADE RECORDS

30 май 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

16 май 2017 : 		 Обучающее видео от HATE

5 май 2017 : 		 Новая песня HATE

28 апр 2017 : 		 Новое видео HATE

8 мар 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

15 фев 2017 : 		 Новый альбом HATE выйдет в мае

13 май 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

28 янв 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

9 янв 2015 : 		 Новое видео HATE
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Демонстрационное видео от HATE



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HATE опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Exiles Of Pantheon", включенной в альбом Rugia:

"Rugia"
"The Wolf Queen"
"Exiles Of Pantheon"
"Saturnus"
"Awakening The Gods Within"
"Resurgence"
"Velesian Guard"
"Sun Of Extinction"
"Sacred Dnieper"

HATE Release Guitar Playthrough Video For "Exiles Of Pantheon"




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