Демонстрационное видео от HATE



HATE опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Exiles Of Pantheon", включенной в альбом Rugia:



"Rugia"

"The Wolf Queen"

"Exiles Of Pantheon"

"Saturnus"

"Awakening The Gods Within"

"Resurgence"

"Velesian Guard"

"Sun Of Extinction"

"Sacred Dnieper"







