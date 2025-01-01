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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 102
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 27
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Hate

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25 мар 2025 : 		 Новый альбом HATE выйдет весной

20 апр 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATE

2 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HATE

29 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HATE

27 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HATE

15 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления HATE

8 мар 2022 : 		 Демонстрационное видео от HATE

4 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео HATE

20 окт 2021 : 		 Новое видео HATE

14 окт 2021 : 		 Новый альбом HATE доступен для прослушивания

20 сен 2021 : 		 Новоре видео HATE

20 авг 2021 : 		 Новое видео HATE

28 дек 2020 : 		 HATE пишут новый альбом

27 июл 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

12 июн 2020 : 		 HATE нашли барабанщика

24 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

10 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

17 июн 2019 : 		 Новый альбом HATE доступен для прослушивания

22 май 2019 : 		 Новый сингл HATE

14 май 2019 : 		 Новое видео HATE

29 апр 2019 : 		 Новый альбом HATE выйдет летом

30 ноя 2018 : 		 HATE начнут запись в декабре

19 июл 2018 : 		 HATE подписали контракт с METAL BLADE RECORDS

30 май 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

16 май 2017 : 		 Обучающее видео от HATE

5 май 2017 : 		 Новая песня HATE
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|||| сегодня

Новый альбом HATE выйдет весной



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HATE выпустят новую работу, получившую название Bellum Regiis, второго мая на Metal Blade Records. Продюсером материала выступал David Castillo (Candlemass, Carcass, Dark Tranquillity, Katatonia):

“Bellum Regiis”
“Iphigenia”
“The Vanguard”
“A Ghost Of Lost Delight”
“Rite Of Triglav”
“Perun Rising”
“Alfa Inferi Goddess Of War”
“Prophet Of Arkhen”
“Ageless Harp Of Devilry”




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