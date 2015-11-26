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Hate

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28 дек 2020 : 		 HATE пишут новый альбом

27 июл 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

12 июн 2020 : 		 HATE нашли барабанщика

24 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

10 май 2020 : 		 Обучающее видео от HATE

17 июн 2019 : 		 Новый альбом HATE доступен для прослушивания

22 май 2019 : 		 Новый сингл HATE

14 май 2019 : 		 Новое видео HATE

29 апр 2019 : 		 Новый альбом HATE выйдет летом

30 ноя 2018 : 		 HATE начнут запись в декабре

19 июл 2018 : 		 HATE подписали контракт с METAL BLADE RECORDS

30 май 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

16 май 2017 : 		 Обучающее видео от HATE

5 май 2017 : 		 Новая песня HATE

28 апр 2017 : 		 Новое видео HATE

8 мар 2017 : 		 Видео с текстом от HATE

15 фев 2017 : 		 Новый альбом HATE выйдет в мае

13 май 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

28 янв 2015 : 		 Видео с текстом от HATE

9 янв 2015 : 		 Новое видео HATE

22 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома HATE

20 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATE

27 июн 2014 : 		 Новый альбом HATE выйдет в ноябре

25 мар 2014 : 		 HATE нашли барабанщика

26 апр 2013 : 		 HATE приняли решение продолжать деятельность

14 апр 2013 : 		 Басист HATE умер от естественных причин
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|||| сегодня

HATE пишут новый альбом



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Группа HATE в настоящий момент занята записью нового альбома в студии Hertz. Диск, получивший название Rugia, планируется к выпуску летом на Metal Blade Records.



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