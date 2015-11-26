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все новости группы
Hate
Польша
Death Metal
http://www.hatesatanic.org
Myspace:
http://www.myspace.com/hatepoland
Facebook:
https://www.facebook.com/HATEOFFICIAL
28 дек 2020
:
HATE пишут новый альбом
27 июл 2020
:
Обучающее видео от HATE
12 июн 2020
:
HATE нашли барабанщика
24 май 2020
:
Обучающее видео от HATE
10 май 2020
:
Обучающее видео от HATE
17 июн 2019
:
Новый альбом HATE доступен для прослушивания
22 май 2019
:
Новый сингл HATE
14 май 2019
:
Новое видео HATE
29 апр 2019
:
Новый альбом HATE выйдет летом
30 ноя 2018
:
HATE начнут запись в декабре
19 июл 2018
:
HATE подписали контракт с METAL BLADE RECORDS
30 май 2017
:
Видео с текстом от HATE
16 май 2017
:
Обучающее видео от HATE
5 май 2017
:
Новая песня HATE
28 апр 2017
:
Новое видео HATE
8 мар 2017
:
Видео с текстом от HATE
15 фев 2017
:
Новый альбом HATE выйдет в мае
13 май 2015
:
Видео с текстом от HATE
28 янв 2015
:
Видео с текстом от HATE
9 янв 2015
:
Новое видео HATE
22 дек 2014
:
Трейлер нового альбома HATE
20 окт 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома HATE
27 июн 2014
:
Новый альбом HATE выйдет в ноябре
25 мар 2014
:
HATE нашли барабанщика
26 апр 2013
:
HATE приняли решение продолжать деятельность
14 апр 2013
:
Басист HATE умер от естественных причин
8 апр 2013
:
Видео с выступления HATE
6 апр 2013
:
Басист HATE найден мертвым
15 мар 2013
:
Новое видео HATE
17 янв 2013
:
Тизер нового альбома HATE
14 янв 2013
:
Новая песня HATE
21 дек 2012
:
Тизер нового альбома HATE
20 ноя 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома HATE
5 окт 2012
:
HATE завершили работу над альбомом
7 июл 2012
:
HATE приступили к записи нового альбома
4 окт 2011
:
Новое видео HATE
15 сен 2011
:
HATE подписались на Napalm Records
30 сен 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома HATE
25 сен 2010
:
HATE выпустят свои альбомы на виниле
10 май 2010
:
HATE отправятся в студию в июне
30 апр 2009
:
Концертный альбом HATE выйдет в июне
11 июн 2008
:
Видео HATE "Threnody" в сети
28 дек 2007
:
HATE: новый альбом 'Morphosis' выйдет в феврале
25 ноя 2007
:
HATE : трек-лист и обложка альбома "Morphosis"
11 июл 2007
:
HATE : идёт подготовка к записи нового альбома
3 июл 2007
:
HATE вынуждены отменить свое выступление в России
8 июн 2007
:
Фронтмэн группы HATE делится впечатлениями о туре по России
10 фев 2006
:
HATE приняли нового барабанщика
сегодня
HATE
пишут новый альбом
Группа HATE в настоящий момент занята записью нового альбома в студии Hertz. Диск, получивший название Rugia, планируется к выпуску летом на Metal Blade Records.
http://www.hatesatanic.org
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).