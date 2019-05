Новое видео HATE

сегодня



"Sovereign Sanctity", новое видео группы HATE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Auric Gates Of Veles", выходящего 14 июня на Metal Blade Records.



Трек-лист:



01. Seventh Manvantara

02. Triskhelion

03. The Volga's Veins

04. Sovereign Sanctity

05. Path To Arkhen

06. Auric Gates Of Veles

07. Salve Ignis

08. Generation Sulphur

09. In The Shrine Of Veles (pre-production) (limited digi bonus track)

10. Path To Arkhen (pre-production) (limited digi bonus track) (Visionaire)









Before the release of "Auric Gates Of Veles", HATE will tour across North America with BELPHEGOR, DARK FUNERAL and INCANTATION as part of the annual "Devastation On The Nation" trek, in addition to appearing at various European festivals.













