QUEENS OF THE STONE AGE отменили все концерты



QUEENS OF THE STONE AGE отменили все запланированные на 2024 год выступления:



«Мы сожалеем, что вынуждены отменить или перенести все запланированные на этот год выступления. У Josh'a нет иного выбора, кроме как поставить на первое место свое здоровье и получать необходимую медицинскую помощь до конца года.



Josh и семья QOTSA очень благодарны за вашу поддержку и время, которое мы смогли провести вместе за последний год. Надеюсь, мы снова увидим вас всех в 2025 году».











