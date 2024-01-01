Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 39
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 20
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 39
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
[= ||| все новости группы



*

Queens of the Stone Age

*



25 авг 2024 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE отменили все концерты

10 июл 2024 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE отменяют концерты

5 июл 2024 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE в катакомбах

18 дек 2023 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE в "Jimmy Kimmel Live!"

4 авг 2023 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

3 авг 2023 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE: «Не понимаю группы, игнорирующие свои хиты на концертах»

6 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE

27 июн 2023 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE — о текстах на новом альбоме

18 июн 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

17 июн 2023 : 		 У вокалиста QUEENS OF THE STONE AGE рак

15 июн 2023 : 		 Видео с текстом от QUEENS OF THE STONE AGE

5 июн 2023 : 		 Видео полного выступления QUEENS OF THE STONE AGE

31 май 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

28 май 2023 : 		 Видео с выступления QUEENS OF THE STONE AGE

12 май 2023 : 		 Новая песня QUEENS OF THE STONE AGE

26 сен 2022 : 		 QUEENS OF THE STONE AGE переиздают три альбома

1 дек 2020 : 		 Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE продает дом

14 окт 2019 : 		 Альбомы QUEENS OF THE STONE AGE выйдут на виниле

8 окт 2019 : 		 Трейлер к новому релизу JOSHUA HOMME

23 авг 2019 : 		 DAVE GROHL не появится на альбоме QUEENS OF THE STONE AGE

6 дек 2018 : 		 Рождественский сингл от QUEENS OF THE STONE AGE

19 мар 2018 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

22 фев 2018 : 		 Гитарист QUEENS OF THE STONE AGE продаёт дом

18 ноя 2017 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE

24 авг 2017 : 		 Рассказ о виниловой версии нового альбома QUEENS OF THE STONE AGE

18 авг 2017 : 		 Новое видео QUEENS OF THE STONE AGE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

QUEENS OF THE STONE AGE отменили все концерты



zoom
QUEENS OF THE STONE AGE отменили все запланированные на 2024 год выступления:

«Мы сожалеем, что вынуждены отменить или перенести все запланированные на этот год выступления. У Josh'a нет иного выбора, кроме как поставить на первое место свое здоровье и получать необходимую медицинскую помощь до конца года.

Josh и семья QOTSA очень благодарны за вашу поддержку и время, которое мы смогли провести вместе за последний год. Надеюсь, мы снова увидим вас всех в 2025 году».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 252

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом