сегодня



QUEENS OF THE STONE AGE в катакомбах



Вокалист QUEENS OF THE STONE AGE Josh Homme на Hellfest сообщил, что группа выступит в парижских катакомбах:



«Через неделю или около того мы будем играть в Парижских катакомбах, и мы будем первой группой, которая это сделает. Я работал над этим 18 лет, пытаясь попасть в это возвышенное место в Париже. И это будет полностью живое выступление»







