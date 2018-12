сегодня



Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND



THE NEAL MORSE BAND опубликовали официальное видео с текстом на песню "Welcome To The World", первый сингл из новой двойной работы "The Great Adventure", выход которой намечен на 25 января на Radiant Records.



















