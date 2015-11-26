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DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года
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Басист ANTHRAX: «Никуда мы не уйдём!»
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Новое видео проекта LINDEMANN
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Фестиваль «Герои Мирового Рока» пройдет летом в Кемерово
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BATUSHKA остались без вокалиста
24
все новости группы
The Neal Morse Band
?
Progressive Rock
http://www.nealmorse.com
Myspace:
http://www.myspace.com/nealmorse
Facebook:
http://www.facebook.com/nealmorse
30 дек 2018
:
MIKE PORTNOY записывает ударные для нового альбома THE NEAL MORSE BAND
19 дек 2018
:
Новое видео THE NEAL MORSE BAND
5 дек 2018
:
Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND
16 окт 2018
:
Новый альбом THE NEAL MORSE BAND выйдет зимой
26 апр 2018
:
THE NEAL MORSE BAND выпустят концертный альбом
14 фев 2017
:
Концертный релиз THE NEAL MORSE BAND выйдет весной
17 янв 2017
:
THE NEAL MORSE BAND открыли тур
12 ноя 2016
:
Новое видео THE NEAL MORSE BAND
7 ноя 2016
:
Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND
30 окт 2016
:
Новое видео THE NEAL MORSE BAND
27 окт 2016
:
Новое видео THE NEAL MORSE BAND каждую пятницу
25 окт 2016
:
THE NEAL MORSE BAND целиком исполнят новый альбом
14 окт 2016
:
Новое видео THE NEAL MORSE BAND
10 сен 2016
:
Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND
14 июн 2016
:
Концертный релиз THE NEAL MORSE BAND выйдет летом
24 май 2016
:
MIKE PORTNOY вновь расхвалил новый альбом THE NEAL MORSE BAND
22 мар 2016
:
MIKE PORTNOY о записи с THE NEAL MORSE BAND
10 мар 2016
:
THE NEAL MORSE BAND начали работу над альбомом
11 фев 2015
:
Новое видео THE NEAL MORSE BAND
17 янв 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE NEAL MORSE BAND
9 янв 2015
:
Новое видео THE NEAL MORSE BAND
4 дек 2014
:
Новый альбом THE NEAL MORSE BAND выйдет в феврале
сегодня
MIKE PORTNOY записывает ударные для нового альбома
THE NEAL MORSE BAND
MIKE PORTNOY разместил видео, в котором демонстрирует запись ударных для нового альбома THE NEAL MORSE BAND, "The Great Adventure", выход которого намечен на двадцать пятое января на Radiant Records.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).