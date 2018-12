сегодня



MIKE PORTNOY записывает ударные для нового альбома THE NEAL MORSE BAND



MIKE PORTNOY разместил видео, в котором демонстрирует запись ударных для нового альбома THE NEAL MORSE BAND, "The Great Adventure", выход которого намечен на двадцать пятое января на Radiant Records.













