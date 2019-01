сегодня



Новое видео THE NEAL MORSE BAND



Группа THE NEAL MORSE BAND, в состав которой входят Neal Morse (вокал, гитара, клавишные), Mike Portnoy (барабаны, вокал), Randy George (бас), Bill Hubauer (клавишные, вокал), Eric Gillette (гитара, вокал), опубликовала новое видео на трек "Welcome To The World 2" из предстоящего двойного концептуального альбома "The Great Adventure", выходящего 25 января на Radiant Records/Metal Blade. Видео доступно для просмотра ниже.























