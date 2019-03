сегодня



Новое видео NEAL MORSE



NEAL MORSE опубликовал видео на "Get Behind Me Satan". Этот трек взят из новой рок-оперы "Jesus Christ - The Exorcist", на создание которой потребовалось десять лет и которая будет выпущена 14 июня на двойном CD, тройном виниле и в цифровом варианте.



По поводу трека Morse сказал:



«Я не знаю, почему это пришло мне в голову таким образом, но определённо на эту песню повлияли прежде всего Black Sabbath и Deep Purple. Я даже попросил Rich'a Mouser'a, когда он сводил эту песню, послушать "Paranoid", потому что я думал, что такой вокальный эффект был бы крутым с голосом Ted’а (Leonard'а)».



Трек-лист:



CD1

Introduction

"Overture"

"Getaway"

"Gather The People"

"Jesus’ Baptism"

"Jesus’ Temptation"

"There’s A Highway"

"The Woman Of Seven Devils"

"Free At Last"

"The Madman Of The Gadarenes"

"Love Has Called My Name"

"Better Weather"

"The Keys To The Kingdom"

"Get Behind Me Satan"



CD2

"He Must Go To The Cross"

"Jerusalem"

"Hearts Full Of Holes"

"The Last Supper"

"Gethsemane"

"Jesus Before The Council And Peter’s Denial"

"Judas’ Death"

"Jesus Before Pilate And The Crucifixion"

"Mary At The Tomb"

"The Greatest Love Of All"

"Love Has Called My Name" (Reprise)













