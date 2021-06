сегодня



Новое видео NEAL MORSE BAND



"Do It All Again", новое видео группы THE NEAL MORSE BAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Innocence & Danger", выходящего 27 августа.



Трек-лист:



CD 1 (Innocence):



01. Do It All Again (08:55)



02. Bird On A Wire (07:22)



03. Your Place In The Sun (04:12)



04. Another Story To Tell (04:50)



05. The Way It Had To Be (07:14)



06. Emergence (03:12)



07. Not Afraid Pt. 1 (04:53)



08. Bridge Over Troubled Water (08:08)



CD 2 (Danger):



01. Not Afraid Pt. 2 (19:32)



02. Beyond The Years (31:22)













+0 -0



просмотров: 190