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The Neal Morse Band

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19 дек 2018 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

5 дек 2018 : 		 Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND

16 окт 2018 : 		 Новый альбом THE NEAL MORSE BAND выйдет зимой

26 апр 2018 : 		 THE NEAL MORSE BAND выпустят концертный альбом

14 фев 2017 : 		 Концертный релиз THE NEAL MORSE BAND выйдет весной

17 янв 2017 : 		 THE NEAL MORSE BAND открыли тур

12 ноя 2016 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

7 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND

30 окт 2016 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

27 окт 2016 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND каждую пятницу

25 окт 2016 : 		 THE NEAL MORSE BAND целиком исполнят новый альбом

14 окт 2016 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

10 сен 2016 : 		 Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND

14 июн 2016 : 		 Концертный релиз THE NEAL MORSE BAND выйдет летом

24 май 2016 : 		 MIKE PORTNOY вновь расхвалил новый альбом THE NEAL MORSE BAND

22 мар 2016 : 		 MIKE PORTNOY о записи с THE NEAL MORSE BAND

10 мар 2016 : 		 THE NEAL MORSE BAND начали работу над альбомом

11 фев 2015 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

17 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE NEAL MORSE BAND

9 янв 2015 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

4 дек 2014 : 		 Новый альбом THE NEAL MORSE BAND выйдет в феврале

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Новое видео THE NEAL MORSE BAND



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"The Great Adventure", новое видео группы THE NEAL MORSE BAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Great Adventure", выходящего 25 января на Radiant Records.



THE NEAL MORSE BAND:








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