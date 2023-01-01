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Neal Morse

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|||| 23 июн 2023

Новое видео NEAL MORSE BAND



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"Another Story To Tell", новое видео группы NEAL MORSE BAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "An Evening Of Innocence & Danger: Live In Hamburg", выходящего 14 июля.

Трек-лист:

CD1:
"Do It All Again"
"Bird On A Wire"
"Your Place In The Sun"
"Another Story To Tell"
"The Way It Had To Be"
"Bridge Over Troubled Water"
"Waterfall"


CD2:
"Not Afraid Pt. 2"
"Beyond The Years"


CD3:
"The Great Similitude Medley"

NMB (NEAL MORSE BAND) Release Live Recording Of




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