23 июн 2023



Новое видео NEAL MORSE BAND



"Another Story To Tell", новое видео группы NEAL MORSE BAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "An Evening Of Innocence & Danger: Live In Hamburg", выходящего 14 июля.



Трек-лист:



CD1:

"Do It All Again"

"Bird On A Wire"

"Your Place In The Sun"

"Another Story To Tell"

"The Way It Had To Be"

"Bridge Over Troubled Water"

"Waterfall"





CD2:

"Not Afraid Pt. 2"

"Beyond The Years"





CD3:

"The Great Similitude Medley"







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