Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND



Группа THE NEAL MORSE BAND, в состав которой входят Neal Morse (вокал, гитара, клавишные), Mike Portnoy (барабаны, вокал), Randy George (бас), Bill Hubauer (клавишные, вокал), Eric Gillette (гитара, вокал), опубликовали официальное видео с текстом на песню "Vanity Fair", новый сингл из новой двойной работы "The Great Adventure", выход которой намечен на 25 января на Radiant Records.



Трек-лист:



Act I:







Chapter 1 (12:50)



1. Overture



2. The Dream Isn’t Over







Chapter 2 (23:48)



3. Welcome To The World



4. A Momentary Change



5. Dark Melody



6. I Got To Run



7. To The River







Chapter 3 (17:59)



8. The Great Adventure



9. Venture In Black



10. Hey Ho Let’s Go



11. Beyond The Borders















Act II:







Chapter 4 (18:13)



1. Overture 2



2. Long Ago



3. The Dream Continues



4. Fighting With Destiny



5. Vanity Fair







Chapter 5 (30:57)



6. Welcome To The World 2



7. The Element Of Fear



8. Child Of Wonder



9. The Great Despair



10. Freedom Calling



11. A Love That Never Dies



























