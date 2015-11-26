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The Neal Morse Band

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18 янв 2019 : 		 Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND

11 янв 2019 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

30 дек 2018 : 		 MIKE PORTNOY записывает ударные для нового альбома THE NEAL MORSE BAND

19 дек 2018 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

5 дек 2018 : 		 Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND

16 окт 2018 : 		 Новый альбом THE NEAL MORSE BAND выйдет зимой

26 апр 2018 : 		 THE NEAL MORSE BAND выпустят концертный альбом

14 фев 2017 : 		 Концертный релиз THE NEAL MORSE BAND выйдет весной

17 янв 2017 : 		 THE NEAL MORSE BAND открыли тур

12 ноя 2016 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

7 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND

30 окт 2016 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

27 окт 2016 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND каждую пятницу

25 окт 2016 : 		 THE NEAL MORSE BAND целиком исполнят новый альбом

14 окт 2016 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

10 сен 2016 : 		 Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND

14 июн 2016 : 		 Концертный релиз THE NEAL MORSE BAND выйдет летом

24 май 2016 : 		 MIKE PORTNOY вновь расхвалил новый альбом THE NEAL MORSE BAND

22 мар 2016 : 		 MIKE PORTNOY о записи с THE NEAL MORSE BAND

10 мар 2016 : 		 THE NEAL MORSE BAND начали работу над альбомом

11 фев 2015 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

17 янв 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE NEAL MORSE BAND

9 янв 2015 : 		 Новое видео THE NEAL MORSE BAND

4 дек 2014 : 		 Новый альбом THE NEAL MORSE BAND выйдет в феврале

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Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND



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Группа THE NEAL MORSE BAND, в состав которой входят Neal Morse (вокал, гитара, клавишные), Mike Portnoy (барабаны, вокал), Randy George (бас), Bill Hubauer (клавишные, вокал), Eric Gillette (гитара, вокал), опубликовали официальное видео с текстом на песню "Vanity Fair", новый сингл из новой двойной работы "The Great Adventure", выход которой намечен на 25 января на Radiant Records.

Трек-лист:

Act I:



Chapter 1 (12:50)

1. Overture

2. The Dream Isn’t Over



Chapter 2 (23:48)

3. Welcome To The World

4. A Momentary Change

5. Dark Melody

6. I Got To Run

7. To The River



Chapter 3 (17:59)

8. The Great Adventure

9. Venture In Black

10. Hey Ho Let’s Go

11. Beyond The Borders







Act II:



Chapter 4 (18:13)

1. Overture 2

2. Long Ago

3. The Dream Continues

4. Fighting With Destiny

5. Vanity Fair



Chapter 5 (30:57)

6. Welcome To The World 2

7. The Element Of Fear

8. Child Of Wonder

9. The Great Despair

10. Freedom Calling

11. A Love That Never Dies



THE NEAL MORSE BAND: 'Vanity Fair' Lyric Video










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