Видео с текстом от THE NEAL MORSE BAND

Группа THE NEAL MORSE BAND, в состав которой входят Neal Morse (вокал, гитара, клавишные), Mike Portnoy (барабаны, вокал), Randy George (бас), Bill Hubauer (клавишные, вокал), Eric Gillette (гитара, вокал), опубликовали официальное видео с текстом на песню "Vanity Fair", новый сингл из новой двойной работы "The Great Adventure", выход которой намечен на 25 января на Radiant Records.
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