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Новое видео THE NEAL MORSE BAND



Группа THE NEAL MORSE BAND, в состав которой входят Neal Morse (вокал, гитара, клавишные), Mike Portnoy (барабаны, вокал), Randy George (бас), Bill Hubauer (клавишные, вокал), Eric Gillette (гитара, вокал), опубликовала видео на трек "I Got To Run" из предстоящего двойного концептуального альбома "The Great Adventure", выпущенного 25 января на Radiant Records/Metal Blade. Видео доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



Act I:







Chapter 1 (12:50)



1. Overture



2. The Dream Isn’t Over







Chapter 2 (23:48)



3. Welcome To The World



4. A Momentary Change



5. Dark Melody



6. I Got To Run



7. To The River







Chapter 3 (17:59)



8. The Great Adventure



9. Venture In Black



10. Hey Ho Let’s Go



11. Beyond The Borders















Act II:







Chapter 4 (18:13)



1. Overture 2



2. Long Ago



3. The Dream Continues



4. Fighting With Destiny



5. Vanity Fair







Chapter 5 (30:57)



6. Welcome To The World 2



7. The Element Of Fear



8. Child Of Wonder



9. The Great Despair



10. Freedom Calling



11. A Love That Never Dies































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