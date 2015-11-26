Новое видео THE NEAL MORSE BAND

Группа THE NEAL MORSE BAND, в состав которой входят Neal Morse (вокал, гитара, клавишные), Mike Portnoy (барабаны, вокал), Randy George (бас), Bill Hubauer (клавишные, вокал), Eric Gillette (гитара, вокал), опубликовала видео на трек "I Got To Run" из предстоящего двойного концептуального альбома "The Great Adventure", выпущенного 25 января на Radiant Records/Metal Blade. Видео доступно для просмотра ниже.
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