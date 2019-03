сегодня



Новое видео NEAL MORSE



Группа THE NEAL MORSE BAND, в состав которой входят Neal Morse (вокал, гитара, клавишные), Mike Portnoy (барабаны, вокал), Randy George (бас), Bill Hubauer (клавишные, вокал), Eric Gillette (гитара, вокал), опубликовала видео на трек "The Great Despair", взятый из двойного концептуального альбома "The Great Adventure", выпущенного 25 января на Radiant Records/Metal Blade. Видео доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



Act I:



Chapter 1 (12:50)



1. Overture

2. The Dream Isn’t Over



Chapter 2 (23:48)



3. Welcome To The World

4. A Momentary Change

5. Dark Melody

6. I Got To Run

7. To The River



Chapter 3 (17:59)



8. The Great Adventure

9. Venture In Black

10. Hey Ho Let’s Go

11. Beyond The Borders



Act II:



Chapter 4 (18:13)



1. Overture 2

2. Long Ago

3. The Dream Continues

4. Fighting With Destiny

5. Vanity Fair



Chapter 5 (30:57)



6. Welcome To The World 2

7. The Element Of Fear

8. Child Of Wonder

9. The Great Despair

10. Freedom Calling

11. A Love That Never Dies



















