Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 145
*Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника 79
*На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет примене... 45
*CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая... 24
*Барабанщик ACCEPT об уходе басиста 20
[= ||| все новости группы



*

Nile

*



6 дек 2018 : 		 Фрагмент нового материала NILE

6 июл 2017 : 		 NILE нашли продюсера

14 фев 2017 : 		 NILE расстались с гитаристом

12 авг 2016 : 		 Лидер NILE: «Цифра — это новый способ обобрать музыкантов»

26 авг 2015 : 		 Барабанщик NILE репетирует новые песни

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от NILE

24 июл 2015 : 		 Видео с текстом от NILE

8 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома NILE

27 май 2015 : 		 Новый альбом NILE выйдет в августе

25 мар 2015 : 		 Трек из сольной работы ударника NILE

6 мар 2015 : 		 NILE пишут гитары

18 фев 2015 : 		 Барабанщик NILE выпускает сольный альбом

13 фев 2015 : 		 Барабанщик NILE: "В новым альбоме самые сложные партии из всех, что я записывал"

12 фев 2015 : 		 Первые альбомы NILE выйдут на виниле

24 янв 2015 : 		 NILE выпустят новый альбом в 2015 году

24 янв 2015 : 		 Барабанщик NILE на новом альбоме DEMONSTEALER

23 май 2014 : 		 Видео с выступления NILE

24 июн 2013 : 		 О сольном альбоме барабанщика NILE

16 май 2013 : 		 Барабанщик NILE запишет партии для нового альбома TÝR

22 ноя 2012 : 		 Новое видео NILE

20 сен 2012 : 		 Трейлер к новому DVD барабанщика NILE

11 сен 2012 : 		 Новая песня барабанщика NILE

12 авг 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления NILE

2 авг 2012 : 		 Автограф-сессия NILE в Петербурге

20 июн 2012 : 		 Новая песня NILE

6 июн 2012 : 		 Видео с текстом от NILE
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Фрагмент нового материала NILE



*
zoom
*
* *
Группа NILE опубликовала минутный фрагмент из студии, где проходит запись нового материала, релиз которого намечен на следующий год.



Here Is The First Taste Of New NILE Music For Upcoming Album




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Blackout 74


6 дек 2018, 19:57		Ждём ...

Kliops144


6 дек 2018, 20:02		Да не очень-то и хотелось ...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 642

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом