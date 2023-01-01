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Туровой состав NILE



NILE объявили туровой состав: к основателю Karl'y Sanders'y присоединятся George Kollias, Dan Vadim Von (MORBID ANGEL, INCANTATION) и Zach Jeter (HIDEOUS DIVINITY, OLKOTH).











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