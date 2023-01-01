Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 60
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 28
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 25
*MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли» 19
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Из-за моих взглядов многие от ... 18
*THE OFFSPRING что-то выпустят в 2024 17
*MARTY FRIEDMAN о важности создания собственного стиля игры: ... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 60
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 28
[= ||| все новости группы



*

Nile

*



28 окт 2023 : 		 Туровой состав NILE

17 окт 2023 : 		 NILE записывают новый материал

8 июн 2023 : 		 KARL SANDERS о новом альбоме NILE

5 июл 2022 : 		 NILE расстались с басистом

26 май 2022 : 		 Концертное видео NILE

9 фев 2022 : 		 Видео с выступления NILE

3 фев 2022 : 		 Вокалист VITAL REMAINS поедет в тур с NILE

24 сен 2021 : 		 NILE на NAPALM RECORDS

28 янв 2020 : 		 Лидер NILE о Джозефе Пэйне

27 янв 2020 : 		 Умер бывший басист NILE и DIVINE HERESY

29 ноя 2019 : 		 Лидер NILE о худшем, что было в турне

8 ноя 2019 : 		 Лидер NILE: «Некоторые дэт-металл-группы живут прошлым»

2 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от NILE

23 окт 2019 : 		 Гитарист NILE о положении дел в группе

7 окт 2019 : 		 Видео с текстом от NILE

3 окт 2019 : 		 Трейлер к новому альбому NILE

7 сен 2019 : 		 Новый альбом NILE выйдет осенью

29 июн 2019 : 		 NILE завершили работу над новым альбомом

6 дек 2018 : 		 Фрагмент нового материала NILE

6 июл 2017 : 		 NILE нашли продюсера

14 фев 2017 : 		 NILE расстались с гитаристом

12 авг 2016 : 		 Лидер NILE: «Цифра — это новый способ обобрать музыкантов»

26 авг 2015 : 		 Барабанщик NILE репетирует новые песни

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от NILE

24 июл 2015 : 		 Видео с текстом от NILE

8 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома NILE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Туровой состав NILE



zoom
NILE объявили туровой состав: к основателю Karl'y Sanders'y присоединятся George Kollias, Dan Vadim Von (MORBID ANGEL, INCANTATION) и Zach Jeter (HIDEOUS DIVINITY, OLKOTH).






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 203

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом