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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 13
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Nile

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|||| 8 июн 2023

KARL SANDERS о новом альбоме NILE



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KARL SANDERS в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как идет работа над новым альбомом NILE:

«Очень хорошо. Барабанщик [NILE] George [Kollias] закончил все партии ударных. Он проделал потрясающую работу. Когда люди услышат это, они не поверят, что все это делает настоящий живой человек. Но это же George. Люди, которые видели его вживую и во плоти, могут в это поверить. Так что он записал, возможно, лучший альбом в своей карьере с новой пластинкой NILE. Теперь наша очередь исполнить партии гитар»




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