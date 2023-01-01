8 июн 2023



KARL SANDERS о новом альбоме NILE



KARL SANDERS в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как идет работа над новым альбомом NILE:



«Очень хорошо. Барабанщик [NILE] George [Kollias] закончил все партии ударных. Он проделал потрясающую работу. Когда люди услышат это, они не поверят, что все это делает настоящий живой человек. Но это же George. Люди, которые видели его вживую и во плоти, могут в это поверить. Так что он записал, возможно, лучший альбом в своей карьере с новой пластинкой NILE. Теперь наша очередь исполнить партии гитар»







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