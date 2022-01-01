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NILE расстались с басистом



NILE сообщили об уходе Brad'a Parris'a. Группа опубликовала следующее сообщение:



«Пришло время поделиться с нашими поклонниками и металлическим комьюнити информацией о том, что Brad Parris покидает NILE в этом году. Мы знали об этом заранее и работали вместе с ним на протяжении всего переходного периода.



С 2015 года Brad был образцовым участником группы NILE, всегда вёл себя профессионально и честно. Он расстаётся с нами на самых лучших условиях, чтобы сосредоточиться на других проектах и семейных заботах. Наша дружба и братство остаются такими же крепкими, как и прежде, и мы желаем ему только самого лучшего, поскольку он продолжает свой музыкальный путь в жизни.



Гастрольные и звукозаписывающие обязательства NILE остаются в силе. Претерпевать изменения — это естественно для группы, которая просуществовала 25 с лишним лет, и мы обещаем нашим поклонникам оставаться такими же настоящими и брутальными, как всегда!



На данный момент у нас есть несколько сильных кандидатов на бас/вокал, однако все заинтересованные в прослушивании лица должны написать по электронной почте [email protected]»







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