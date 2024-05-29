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*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 34
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 28
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Nile

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Новое видео NILE



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Chapter for Not Being Hung Upside Down on a Stake, новое видео NILE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Underworld Awaits Us All, выход которого намечен на 23 августа.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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29 май 2024
ElectricRetard
Когда уже будет чаптер в котором они не делают песню с названием вылезающим за экран любого плеера?

просмотров: 106

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