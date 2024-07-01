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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 145
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 44
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
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Nile

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1 июл 2024 : 		 NILE выступили как трио

29 май 2024 : 		 Новое видео NILE

6 мар 2024 : 		 NILE завершили сведение

12 фев 2024 : 		 NILE готовы к сведению

28 окт 2023 : 		 Туровой состав NILE

17 окт 2023 : 		 NILE записывают новый материал

8 июн 2023 : 		 KARL SANDERS о новом альбоме NILE

5 июл 2022 : 		 NILE расстались с басистом

26 май 2022 : 		 Концертное видео NILE

9 фев 2022 : 		 Видео с выступления NILE

3 фев 2022 : 		 Вокалист VITAL REMAINS поедет в тур с NILE

24 сен 2021 : 		 NILE на NAPALM RECORDS

28 янв 2020 : 		 Лидер NILE о Джозефе Пэйне

27 янв 2020 : 		 Умер бывший басист NILE и DIVINE HERESY

29 ноя 2019 : 		 Лидер NILE о худшем, что было в турне

8 ноя 2019 : 		 Лидер NILE: «Некоторые дэт-металл-группы живут прошлым»

2 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от NILE

23 окт 2019 : 		 Гитарист NILE о положении дел в группе

7 окт 2019 : 		 Видео с текстом от NILE

3 окт 2019 : 		 Трейлер к новому альбому NILE

7 сен 2019 : 		 Новый альбом NILE выйдет осенью

29 июн 2019 : 		 NILE завершили работу над новым альбомом

6 дек 2018 : 		 Фрагмент нового материала NILE

6 июл 2017 : 		 NILE нашли продюсера

14 фев 2017 : 		 NILE расстались с гитаристом

12 авг 2016 : 		 Лидер NILE: «Цифра — это новый способ обобрать музыкантов»
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NILE выступили как трио



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NILE были вынуждены отыграть как трио на фестивале Hellfest, так как Karl Sanders после выступления на фестивале Graspop попал в больницу. По словам музыканта, это первый раз за 19 лет, когда он пропускает выступление по болезни.








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1 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
"Металлика выступила без Хэтфилда"
1 июл 2024
rassol
Вашингтон Ирвинг, бля, ну, Deicide без Бентона выступали же.

просмотров: 208

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