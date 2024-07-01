сегодня



NILE выступили как трио



NILE были вынуждены отыграть как трио на фестивале Hellfest, так как Karl Sanders после выступления на фестивале Graspop попал в больницу. По словам музыканта, это первый раз за 19 лет, когда он пропускает выступление по болезни.















+0 -0



( 2 ) просмотров: 208

