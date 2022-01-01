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*Новая песня AVANTASIA 17
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 12
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 10
*Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN 7
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*Новое видео XANDRIA 7
*Новое видео RAMMSTEIN 7
*Музыканты ELUVEITIE, AD INFINITUM, WINTERSUN, EPICA And AMON... 6
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*Новая песня AVANTASIA 17
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 12
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 10
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*

Nile

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26 май 2022 : 		 Концертное видео NILE

9 фев 2022 : 		 Видео с выступления NILE

3 фев 2022 : 		 Вокалист VITAL REMAINS поедет в тур с NILE

24 сен 2021 : 		 NILE на NAPALM RECORDS

28 янв 2020 : 		 Лидер NILE о Джозефе Пэйне

27 янв 2020 : 		 Умер бывший басист NILE и DIVINE HERESY

29 ноя 2019 : 		 Лидер NILE о худшем, что было в турне

8 ноя 2019 : 		 Лидер NILE: «Некоторые дэт-металл-группы живут прошлым»

2 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от NILE

23 окт 2019 : 		 Гитарист NILE о положении дел в группе

7 окт 2019 : 		 Видео с текстом от NILE

3 окт 2019 : 		 Трейлер к новому альбому NILE

7 сен 2019 : 		 Новый альбом NILE выйдет осенью

29 июн 2019 : 		 NILE завершили работу над новым альбомом

6 дек 2018 : 		 Фрагмент нового материала NILE

6 июл 2017 : 		 NILE нашли продюсера

14 фев 2017 : 		 NILE расстались с гитаристом

12 авг 2016 : 		 Лидер NILE: «Цифра — это новый способ обобрать музыкантов»

26 авг 2015 : 		 Барабанщик NILE репетирует новые песни

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от NILE

24 июл 2015 : 		 Видео с текстом от NILE

8 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома NILE

27 май 2015 : 		 Новый альбом NILE выйдет в августе

25 мар 2015 : 		 Трек из сольной работы ударника NILE

6 мар 2015 : 		 NILE пишут гитары

18 фев 2015 : 		 Барабанщик NILE выпускает сольный альбом
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Концертное видео NILE



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"Vile Nilotic Rites", новое концертное видео NILE, доступно для просмотра ниже.




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