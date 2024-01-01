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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
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Nile

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GEORGE KOLLIAS уже 20 лет в NILE



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GEORGE KOLLIAS опубликовал следующее сообщение:

«Сегодня для меня особенный день — я отмечаю 20 ЛЕТ за барабанной установкой Nile. 20 долбаных лет... вау.

Когда я впервые прилетел в США, чтобы присоединиться к Nile, я знал, что останусь, но если бы кто-то рассказал мне об этом путешествии, я бы не поверил. Великие времена, трудные времена, проходя через боль, травмы, успех и радость, создавая один из наилучших металлических альбомов на свете, и мы все еще здесь, служим этому жанру без каких-либо гребаных ограничений. Я горжусь этим, очень горжусь!

Большое спасибо всем вам за поддержку того, что я делаю все эти годы, а также всем нынешним и бывшим участникам, благодаря которым мы вместе достигли нашей мечты и помогли Nile выйти на новый уровень. В первую очередь, спасибо Karl Sanders за тот телефонный звонок в июле 2004 года... и посмотрите, что ты наделал, Karl! 😂😂😂

Также огромное спасибо всем моим барабанным компаниям за их огромную поддержку на протяжении многих лет и за то, что доверяли мне играть на лучшем оборудовании!

СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!»

GEORGE KOLLIAS Celebrates 20 Years With NILE - "If Someone Told Me About This Journey I WouldnвЂ™t Believe It"




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