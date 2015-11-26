Вокалист VITAL REMAINS поедет в тур с NILE

Группа NILE сообщила, что в ближайшем туре место у микрофона займет Scott Eames:
«Поздравляем Brian Kingsland с появлением на свет его сынишки! Пока Brian уделяет время семье, к нам присоединится гитарист-ветеран металла Scott Eames, который будет играть на гитаре и отвечать за вокальные партии. Scott — исключительно талантливый ублюдок, который отработал на все сто и заслужил свое место на сцене с NILE. Группа сильна, как никогда, и мы готовы нести металл фанатам в нашем предстоящем туре, который начнется в Нэшвилле, штат Теннесси, уже 3 февраля! Увидимся»
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