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Вокалист VITAL REMAINS поедет в тур с NILE



Группа NILE сообщила, что в ближайшем туре место у микрофона займет Scott Eames:



«Поздравляем Brian Kingsland с появлением на свет его сынишки! Пока Brian уделяет время семье, к нам присоединится гитарист-ветеран металла Scott Eames, который будет играть на гитаре и отвечать за вокальные партии. Scott — исключительно талантливый ублюдок, который отработал на все сто и заслужил свое место на сцене с NILE. Группа сильна, как никогда, и мы готовы нести металл фанатам в нашем предстоящем туре, который начнется в Нэшвилле, штат Теннесси, уже 3 февраля! Увидимся»

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