Переиздание PYRAMAZE выйдет зимой



PYRAMAZE пятнадцатого февраля на CD, в цифровом варианте и впервые на виниле выпустят второй альбом Legend Of The Bone Carver, который будет снабжен расширенным 16-страничным буклетом. CD и цифровая версия будут снабжены бонус-треком "Flame And Retribution", ранее доступным только на японской версии альбома.



Трек-лист:



“Era Of Chaos”

“The Birth”

“What Lies Beyond”

“Ancient Words Within”

“Souls In Pain”

“She Who Summoned Me”

“The Bone Carver”

“Bring Back Life”

“Blood Red Skies”

“Tears Of Hate”

“Flame And Retribution” (bonus track)











